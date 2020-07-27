البلاد – نيفين عباس

اللحم المطهو ببطء من تقنيات الطهو الكلاسيكية والتي تتطلب فترة طويلة لتسوية اللحم وتعتمد علي الفرن في أغلب الأوقات

وتتميز تقنية الطهو ببطء بتقديم لحم مفتت طري للغاية ومشبع بالعصارة ونكهة اللحم المميزة

المقادير اللازمة

قطعة لحم بوزن 3 كيلو تقريباً

ملح كمية بحسب الرغبة

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي

3 حبات بصل كبير مقطع شرائح رقيقة

6 فصوص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة فلفل أحمر مدخن

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون أو كمية بحسب الرغبة

ملعقة صغيرة زعتر مجفف

ملعقة صغيرة بهارات

2 كوب مرق لحم

نصف كوب كاتشب

نصف كوب سكر بني فاتح

ملعقة كبيرة معجون طماطم

بطاطس مقطعة إلى قطع

جزر مقطع

طريقة العمل

يجفف اللحم بواسطة المناشف الورقية من أي دماء

يتبل اللحم بالملح

يوضع في قدر حديدي ثقيل ويترك جانباً

في قدر أخر، يحمر البصل والثوم على نار متوسطة الحرارة

يسخن الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى عالية

يضاف البصل ويطهى حتى ينضج ويبدأ يصبح لونه بني حوالي 8 دقائق

أضيفي الثوم واطهيه حوالي دقيقتين

ضعي البهارات واطهيها حتى تظهر رائحتها

أضيفي الفلفل الأحمر المدخن ، والفلفل الأسود ، والزعتر ، والأوريجانو ، والملح

اطهيه مع التحريك من وقت لآخر حتى يصبح عطري وتظهر رائحة التوابل لمدة دقيقة تقريبًا

ضعي البصل والثوم في قدر الطهي الذي به اللحم

بالمقلاة التي قمنا بتحمير البصل والثوم بها ضعي المرقة وأتركيها تغلي

إستخدمي ملعقة خشبية لكشط جميع الجوانب ذات اللون البني أسفل المقلاة

ضعي الكاتشب والسكر البني ومعجون الطماطم وقلبي حتى يمتزج

ثم ضعي الخليط فوق اللحم

يغطى اللحم ويطهى على نار خفيفة لمدة 6 إلى 8 ساعات

تضاف البطاطس والجزر إلى القدر

ثم يغطى المزيج ويطهى حتي تمام النضج

يخرج اللحم من القدر بعد نضجه

ثم ينقل للوح التقطيع ويترك ليرتاح وتتجمع العصارة به مرة أخري

يفتت بواسطة شوكة أو يقطع شرائح بسكين حاد

ثم يقدم ساخن