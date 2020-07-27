لأول مرة منذ 56 يوماً.. تسجيل أقل 2000 إصابة

الرياض – البلاد

للمرة الأولى منذ 56 يوماً سجلت المملكة أمس (الأحد)، حالات إصابة أقل من 2000 حالة خلال 24 ساعة، إذ أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا المستجد، تسجيل 1968 إصابة جديدة، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات منذ أول يونيو الماضي عندما تم تسجيل 1869 إصابة.

وقالت الوزارة، إن إجمالي الإصابات بلغ 266941 حالة، بينما تم تسجيل 2541 حالات تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 220323 حالة، فيما سجلت 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2733 حالة وفاة، مبينة أن عدد الحالات النشطة بلغ 43885 والحالات الحرجة 2120 حالة .

وتصدرت الهفوف أمس حالات الإصابة بواقع 208 حالات، وتقدمت الطائف للمركز الثاني بـ195 حالة، تلتها الرياض 126، ثم مكة المكرمة 109، وحفر الباطن 90، والمبرز 86، وبريدة 77، والدمام 64، والمدينة المنورة 59، وعنيزة 58، وجدة بعدد حالات أقل متمثل في 41 حالة لم تسجلها منذ زمن طويل، لتصبح في المركز الحادي عشر.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق، مجددة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق “موعد” أو زيارة عيادات “تطمن” التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.