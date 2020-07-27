فيديو: يوفنتوس يهزم سامبدوريا ويحقق لقب الدوري الإيطالي

حقق يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم إثر فوزه سهرة الأحد أمام ضيفه سامبدوريا بهدفين مقابل لا شيء.

أحرز هدفي المباراة كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول، بتمريرة من بيانيتش.

ثم تابع بيرناردسكي تسديدة رونالدو وأسكنها شباك السامب في الدقيقة 67، بينما أهدر رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وحصد يوفنتوس لقبه التاسع تواليًا على مستوى مسابقة الدوري الإيطالي، ليعزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بها.

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وابتعد رفاق رونالدو في الصدارة بواقع 83 نقطة، وبفارق 7 عن الإنترـ قبل مرحتلين من إسدال الستار على الموسم الكروي في البلاد.

ويعتبر هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يتوج من خلالها المدرب ماوريسيو ساري بلقب مسابقة للدوري بشكل عام في مسيرته.

وسبق للمدرب التوسكاني أن أشرف على تدريب إيمبولي ونابولي في إيطاليا، ثم تشيلسي الإنجليزي الذي حقق معه لقب الدوري الأوروبي 2019.

شاهد الأهداف..

قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول يوفنتوس الاول , رونالدو HD حسابي الاساسي @iF26L_ pic.twitter.com/S8Q27sLvJo — فيصل اهداف (@CSHD63) July 26, 2020

قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول يوفنتوس الثاني , من فاعل خير وتسديدة رائعة من رونالدو HD حسابي الاساسي @iF26L_ pic.twitter.com/WCssaJJ6Cu — فيصل اهداف (@CSHD63) July 26, 2020

رونالدو يهدر ركلة جزاء حسابي الاساسي @iF26L_ pic.twitter.com/0V48XtAzix — فيصل اهداف (@CSHD63) July 26, 2020