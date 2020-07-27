رئيس البريد السعودي يطلق طابع الحج

منى : واس

أطلق معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي طابع البريد الخاص والبطاقة البريدية الخاصة عن حج هذا العام 1441هـ بعنوان “صحة وسلامة المسلمين أولويتنا”، وهي ما دأب البريد السعودي على توثيقها تاريخياً ، عاكساً في كل عام مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- على راحة حجاج بيت الله وسلامتهم من أجل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة .

ويعكس الطابع البريدي مدى التطور الذي وصل إليه مستوى الخدمات التي تقدمها بلادنا للحجاج والمعتمرين على مدار الساعة .

وقد صدر الطابع البريدي في فئة ثلاثة ريالات، وفي فئة خمسة ريالات للبطاقة، للمهتمين من الحجاج والهواة بتوثيق هذه المناسبة الدينية المهمة .