خالد بن سلمان: نشكر جهود واشنطن لحفظ أمن المنطقة

البلاد : متابعات

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان اليوم (الاثنين) برئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول/ مارك ميلي .

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه الرسمي على “تويتر” “أكدنا على رؤية البلدين المشتركة في حفظ استقرار المنطقة وشراكتنا الاستراتيجية في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين، وفق الإطار الشامل للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين”.

وأضاف “نقلت له شكر قيادة المملكة حفظها الله على جهود الولايات المتحدة الأمريكية في حفظ امن المنطقة من خلال إرسالهم لقوات ومنظومات دفاعية للمملكة”.