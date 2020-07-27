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خالد بن سلمان: نشكر جهود واشنطن لحفظ أمن المنطقة

صحيفة البلادaccess_time7 / ذو الحجة / 1441 هـ      27 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان اليوم (الاثنين) برئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول/ مارك ميلي .

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه الرسمي على “تويتر” “أكدنا على رؤية البلدين المشتركة في حفظ استقرار المنطقة وشراكتنا الاستراتيجية في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين، وفق الإطار الشامل للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين”.

وأضاف “نقلت له شكر قيادة المملكة حفظها الله على جهود الولايات المتحدة الأمريكية في حفظ امن المنطقة من خلال إرسالهم لقوات ومنظومات دفاعية للمملكة”.

صحيفة البلاد

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