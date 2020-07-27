الهلال يستعد للنصر بوديتين

الرياض- إبراهيم ال صالح

يختتم الهلال ودياته مساء غد الثلاثاء بلقاءين وديين، وذلك استعدادًا لاستكمال لقاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا؛

حيث سيلاقي الهلال نظيريه الشعلة عند الساعة الـ7:30 و بعدها سيلاقي نادي الرياض عند الساعة الـ9:30

وسيلعب الأزرق بتشكيلتين مختلفتين في اللقاءين، وستقام المبارتان على ملعب نادي الهلال بالرياض .

هذا، وقد لعب الهلال ثلاثة لقاءات ودية سابقة أمام التعاون، و فاز بهدف دون رد، وأمام الطائي،

و فاز بهدفين دون رد، و أمام الفيحاء وأنهاها بثلاثة دون رد ،

و سيبدأ الهلال لقاءاته الرسمية يوم الـ5 من شهر أغسطس القادم بين الهلال والنصر في ديربي مثير تترقبه الجماهير الرياضية ضمن لقاءات الجولة الـ23.