إطلاق مبادرة الوصول الشامل المجاني مع الناشرين العالميين

وتتضمن المبادرة الوصول المجاني لست من قواعد المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية، مشتملة على قواعد دار المنظومة التي تتيح الوصول لأكثر من 342 مجلة علمية، وأكثر من 590 مؤتمراً وندوة، تغطي عدة مجالات متخصصة في العلوم التربوية والاجتماعية، والعلوم الإسلامية والقانونية، بالإضافة إلى الوصول لأكثر من 150 ألف رسالة جامعية، كذلك قاعدة المعرفة العربية التي تتيح الوصول لأكثر من 400 ألف مقالة من 1900 مجلة علمية تشتمل على 12 تخصصاً في العلوم، وتغطي عدة تخصصات، من أهمها التخصصات الإنسانية والقانونية، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الاقتصادية والمالية، وإدارة الأعمال، وعدة تخصصات أخرى، كما تقدم المعرفة قاعدة (أرشيف) المتخصصة في الاستشهادات المرجعية الضخمة الصادة باللغة العربية للمجلات العلمية المحكمة.