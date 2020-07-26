وصفات عيد الأضحي | طريقة عمل يخنة اللحم

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طبق مميز لعيد الأضحي المبارك وطريقة عمل يخنة اللحم مع الخضروات

المقادير اللازمة

ربع كوب دقيق

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 كيلو لحم مكعبات

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

3 أكواب مرق خضروات

3 أكواب من مرق اللحم البقري

2 حبة بصل متوسطة مقطعة إلى شرائح رفيعة

كوب شرائح كرفس رفيعة

2 ملعقة كبيرة طام من صلصة ورسيسترشاير

ملعقة صغيرة زعتر مجفف

ورقة غار

4 حبات بطاطس مقطعة مكعبات

4 حبات جزر مقشرة ومقطعة إلى شرائح

كوب ونصف بازلاء مجمدة

طريقة العمل

ضعي الدقيق والفلفل في كيس بلاستيكي قابل للإغلاق

نضيف اللحم ونغلق الكيس ونهز حتى تغلف جميع القطع بمزيج الدقيق

نقوم بتسخين نصف الزيت النباتي على نار متوسطة في قدر ثقيل

نضيف نصف اللحم ونطهوه حتى يصبح لونه بني من جميع الجهات

يرفع اللحم إلى طبق ويضاف المزيد من الزيت ويطهي اللحم المتبقي

عندما يصبح اللحم بنيًا ، أعيدي كل لحم البقر إلى القدر

ضعي مرق الخضار ومرق اللحم ، البصل ، الكرفس ، صلصة ورسيسترشاير ، الزعتر وأوراق الغار

يترك يغلى ثم تخفف الحرارة ويغطى ويطهى لمدة ساعة

توضع البطاطس والجزر في اليخنة

ترفع الحرارة حتي يغلي

ثم تخفف الحرارة وتغطيها وتترك لمدة 30 إلى 40 دقيقة إضافية ، أو حتى تنضج الخضروات

توضع لهم البازلاء وتترك لتغلي وتنضج

ثم تغرق اليخنة وتقدم ساخنة