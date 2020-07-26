وصفات عيد الأضحي | طريقة عمل سويت آند ساور كرات اللحم

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طبق مميز من اللحم، عبارة عن كرات اللحم بطريقة سويت آند ساور أو الحلو الحامض

المقادير اللازمة

للكفتة

كيلو لحم بقر مفروم

نصف كوب فتات خبز

بيضة

2 ملعقة كبيرة بصل مبشور

2 ملعقة كبيرة سكر بني فاتح

ملعقة كبيرة من صلصة ورسيسترشاير

ملعقة كبيرة من صلصة الصويا

ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

فلفل ألوان وبصل مقطعين

ملعقة صغيرة ملح

مقادير الصلصة الحلوة الحامضة

3/4 كوب سكر

نصف كوب خل التفاح

ربع كوب كاتشب

ملعقة كبيرة من صلصة الصويا

ملعقة صغيرة ملح ثوم

طريقة العمل

يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

في وعاء كبير يمزج اللحم المفروم ، فتات الخبز ، البيض ، البصل ، السكر البني ، صلصة ورسيسترشاير ، صلصة الصويا ، الزنجبيل المبشور والملح

تشكل كرات اللحم وتوضع على صينية الخبز

تخبز في الفرن المسخن حتى تنضج لمدة 20-30 دقيقة

في هذه الأثناء يخلط السكر وخل التفاح والكاتشب وصلصة الصويا وملح الثوم والفلفل والبصل المقطعين في قدر

يرفع علي النار ويترك ليغلي 10-12 دقيقة

تغرف كرات اللحم

وتغطي بالصلصة

ويقدم الطبق ساخن