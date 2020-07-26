وصفات عيد الأضحي | طريقة عمل ستيك اللحم مع البهارات المكسيكية

البلاد – نيفين عباس
ما رأيك في تقديم طبق جديد لعيد الأضحي المبارك من شرائح ستيك اللحم مع البهارات المكسيكية
المقادير اللازمة
2 ملعقة كبيرة من بهارات الشواء
بشر 2 ليمونة
ملعقة صغيرة ونصف كزبرة مطحونة
ملعقة صغيرة ونصف من الكمون المطحون
ملعقة صغيرة ونصف من مسحوق الفلفل الحار
ملعقة صغيرة ونصف ملح
شرائح لحم سميكة
ملعقة كبيرة زبدة
طريقة العمل
في وعاء صغير اخلطي بهارات الشواء وبرش الليمون والكزبرة والكمون ومسحوق الفلفل والملح
افركي التوابل على شرائح اللحم
اتركي شرائح اللحم في درجة حرارة الغرفة لمدة 15 دقيقة
ذوبي الزبدة في مقلاة ثقيلة على نار مرتفعة
( ضعي شرائح اللحم واطهيها لمدة 5 دقائق ثم اقلبيها واطهيها لمدة 2-3 دقائق
إرفعيها من المقلاة إلى لوح التقطيع
أتركي شرائح اللحم تستريح لمدة 5 دقائق قبل التقطيع
ثم قطعيها وقدميها