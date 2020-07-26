نقل أسهم “أرامكو” المجانية إلى محافظ المستثمرين

الرياض – البلاد

شهدت سوق الأسهم السعودية أمس نقل الأسهم المجانية لشركة “أرامكو السعودية” إلى محافظ المستثمرين السعوديين الأفراد المستحقين وذلك وفق الجدول المحدد من قبل.

وبحسب نشرة الاكتتاب الأولى، فإن كل مكتتب سعودي مؤهل احتفظ بأسهم الطرح بصورة مستمرة وغير منقطعة حتى نهاية تداول يوم 7 يونيو 2020 (نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية) حصل على سهم مجاني واحد إضافي، مقابل كل 10 أسهم تم تخصيصها من أسهم الطرح، على ألا يزيد عدد هذه الأسهم المجانية عن 100 سهم مجاني كحد أقصى.

وتم منح وتخصيص هذه الأسهم المجانية من خلال الأسهم التي تملكها الحكومة (المساهم البائع) في الشركة، ولن يترتب عن هذا المنح انتقال الحقوق المتصلة بالأسهم إلى المستثمر الفرد المستحق إلا من تاريخ نقلها إلى محفظته الاستثمارية.

وفي الأسبوع الأول من ديسمبر الماضي اعلنت شركة أرامكو السعودية بشكل رسمي بتسعير الاكتتاب العام الأولي عند 32 ريال للسهم، وبلغت القيمة الاجمالية للطرح 96 مليار ريال، (25.6 مليار دولار)، مما يجعلها الاعلى في التاريخ ، مما أعطى عملاق النفط تقييمًا تجاوز1.7 تريليون دولار ، متفوقة على القيمة السوقية لأكبر عشر شركات نفط وغاز في العالم مجتمعة، والبالغة 1.57 تريليون دولار.