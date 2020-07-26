نرمين عباس

على الرغم من أن الشخير أمر شائع إلا أنه قد يكون علامة على مشكلة صحية أكثر خطورة

لماذا الشخير؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يشخرون تشمل هذه :-

شرب الكحول

التدخين

زيادة الوزن أو السمنة

و البرد ، الجيوب الأنفية أو الحساسية المشاكل

النوم على ظهرك

الأدوية

حمل

إذا كنت تشخر وتنام كثيرًا خلال النهار ، فقد يكون لديك انقطاع النفس الانسدادي النومي

يحدث انقطاع النفس الانسدادي النومي عند توقف التنفس أو انخفاضه أثناء النوم بسبب ضيق أو انسداد مجرى الهواء العلوي يسبب الشخير بصوت عال وانقطاع النفس العرضي (توقف التنفس)

انقطاع النفس الانسدادي النومي مشكلة صحية خطيرة تحتاج إلى عناية

وبصرف النظر عن يجعلك متعبا، يمكن أن يقلل تركيزك وتزيد من خطر المشاكل الصحية بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم ، السكري ، السكتة الدماغية و النوبات القلبية

يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حوادث السيارات لأن السائقين ينامون

إذا كان طفلك يشخر ربما بسبب تضخم اللوزتين أو زيادة الوزن

يجب أن تتحدث مع طبيب إذا كان الشخير يزعجك أنت وعائلتك ، أو تستيقظ وأنت تلهث أو تختنق