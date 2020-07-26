كيف تسيطر علي التعرق المفرط من حرارة الصيف

نرمين عباس

يمكن أن يكون التعرق المفرط أو الذي لا يمكن السيطرة عليه والمعروف أيضًا باسم فرط التعرق ، أمرًا محزنًا للغاية ومحرجًا ، ولكنه شائع جدًا

ما هو التعرق المفرط؟

يعاني ما يصل إلى 3 من كل 100 شخص من التعرق المفرط ، مما يعني أنهم يتعرقون كثيرًا بدون سبب واضح ، مثل الحرارة أو ممارسة النشاط البدني

إذا كنت تعاني من هذه الحالة ، فقد تتعرق كثيرًا حتى تتسرب من ملابسك

هناك نوعان من التعرق :-

فرط التعرق البؤري: التعرق المفرط في مناطق معينة من الجسم ، عادة تحت الإبطين أو اليدين أو القدمين أو الوجه

التعرق المفرط في مناطق معينة من الجسم ، عادة تحت الإبطين أو اليدين أو القدمين أو الوجه فرط التعرق المعمم: التعرق المفرط الذي يؤثر على الجسم بأكمله ، عادة بسبب مشكلة طبية كامنة

ما الذي يسبب التعرق المفرط؟

يحدث التعرق عادة عندما يحفز الجهاز العصبي الغدد العرقية على إنتاج السوائل لتبريد الجسم

يمكن أن يحدث هذا استجابة لدرجة الحرارة أو النشاط البدني أو الإجهاد

في بعض الأحيان ، تصبح الأعصاب مفرطة النشاط وتثير الغدد العرقية حتى بدون حرارة أو نشاط بدني

غالبًا ما يحدث هذا النوع من فرط التعرق في العائلات، يمكن أن يكون الأمر أسوأ إذا كنت عصبيا أو مرهقا

يمكن أن يحدث التعرق المفرط أيضًا بسبب حالة طبية مثل :-

داء السكري

سن اليأس

مشاكل الغدة الدرقية

انخفاض سكر الدم

بعض أنواع السرطان

نوبة قلبية

اضطرابات الجهاز العصبي

الالتهابات

يمكن أن تسبب بعض الأدوية أيضًا التعرق المفرط

أعراض وتشخيص التعرق المفرط

التعرق المفرط في حد ذاته لا يؤثر على صحتك لكن العديد من الأشخاص المصابين بهذه الحالة يجدون أنها يمكن أن تجعلهم غير سعداء ومكتئبين ومحرجين

يمكن أن تؤثر على حياة الناس الاجتماعية والعمل والعلاقات ومستوى الثقة

كما يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل أمراض الجلد مثل سعفة و الأكزيما ، وعدم الراحة الجسدية

لتشخيص فرط التعرق ، سيفحصك طبيبك وقد يقوم ببعض الاختبارات لاستبعاد سبب طبي للتعرق المفرط

كيف يتم علاج التعرق المفرط؟

لا يدرك معظم الأشخاص الذين يعانون من التعرق المفرط أنه يمكنهم الحصول على المساعدة ، ولكن العلاجات الممكنة تشمل :-

العلاج: العلاج النفسي ، والعلاج السلوكي ، وتقنيات الاسترخاء لمساعدتك على تقليل القلق وتحسين نوعية حياتك

النفسي ، والعلاج السلوكي ، وتقنيات الاسترخاء لمساعدتك على تقليل القلق وتحسين نوعية حياتك الأدوية: بما في ذلك مضادات التعرق والأدوية المانعة للأعصاب ومضادات الاكتئاب أو البوتوكس (يعمل هذا عن طريق تقليل كمية العرق الناتج عن الغدد العرقية عند حقنها حول الغدد)

بما في ذلك مضادات التعرق والأدوية المانعة للأعصاب ومضادات الاكتئاب أو البوتوكس (يعمل هذا عن طريق تقليل كمية العرق الناتج عن الغدد العرقية عند حقنها حول الغدد) الرحلان الشاردي: يتم توصيل تيار كهربائي خفيف عبر الماء إلى مناطق الجلد المصاب

يتم توصيل تيار كهربائي خفيف عبر الماء إلى مناطق الجلد المصاب الجراحة: كحل أخير ، قد يوصي طبيبك بإجراء جراحة لإزالة الغدد العرقية أو قطع الأعصاب

نصائح للاعتناء بنفسك في فصل الصيف من التعرق

إذا كنت تعاني من التعرق المفرط ، فمن المهم الحفاظ على نظافة المناطق المصابة وجفافها قدر الإمكان

يمكنك استخدام منصات ماصة لمنع العرق في ملابسك

احرصي على حمل مجموعة إضافية من الملابس واختيار الألياف الطبيعية مثل الحرير أو القطن الذي يسمح لبشرتك بالتنفس

من المهم شرب الكثير من الماء لتعويض السوائل المفقودة عند التعرق

إذا كان التعرق يؤثر على راحة يدك ، فقد يساعدك ارتداء القفازات في المهام اليومية

إذا كان يؤثر على قدميك ، فخلع حذائك وجواربك لتهوية قدميك قدر الإمكان

إذا كنت منزعجًا أو محرجًا ، فقد يساعدك التحدث إلى مستشار أو أخصائي اجتماعي