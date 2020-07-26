الأخيره

تهجم بسلاح أبيض على رجل أمن

القبض على أحد أرباب السوابق في الشرقية

صحيفة البلادaccess_time6 / ذو الحجة / 1441 هـ      26 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

القطيف : متابعات

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه عند مباشرة أحد رجال الأمن في إجراءات ضبط مخالفة مواطن للائحة الحد من التجمعات التى تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد، في محافظة القطيف، بادر المخالف بالتهجم على رجل الأمن وإصابته باستخدام سلاح أبيض مما اقتضى السيطرة على الموقف والقبض عليه، بعد إصابته في قدمه، ونقله بسيارة إسعاف للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة، واتضح أنه (مواطن بالعقد الرابع من العمر ومن أرباب السوابق )؛ وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *