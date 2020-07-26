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دراسة.. فيروس كورونا يسبب التهاب الأذن الوسطى

فرناس حفظيaccess_time6 / ذو الحجة / 1441 هـ      26 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

أكدت دراسة حديثة أن ضعف السمع قد يكون عارض جديد من أعراض الفيروس التاجي، ووفقا لما نشر في صحيفة ديلي ميل البريطانية ، فإن هذا العارض نادر الحدوث إلا أن الفيروس يصيب الأذن وعظم الخشاء في الجمجمة خلف الأذن مباشرة.

وقد أشار الباحثون في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز إلى أنهم وجدوا كميات هائلة من الفيروس في الأذن الوسطى وعظم الخشاء لثلاثة مرضى توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد، وهم رجل وسيدة في الستينات من العمر، وسيدة أخرى في الثمانينات من عمرها.

كما أوضحت دراسة أخرى أجريت في أبريل الماضي، أن الفيروس التاجي قد يتسبب في التهاب الأذن الوسطى الحاد لدى البالغين، وهو نوع من عدوى الأذن، حيث تصبح المنطقة خلف طبلة الأذن ملتهبة ومصابة.

vernas hefzy

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