دراسة.. فيروس كورونا يسبب التهاب الأذن الوسطى

أكدت دراسة حديثة أن ضعف السمع قد يكون عارض جديد من أعراض الفيروس التاجي، ووفقا لما نشر في صحيفة ديلي ميل البريطانية ، فإن هذا العارض نادر الحدوث إلا أن الفيروس يصيب الأذن وعظم الخشاء في الجمجمة خلف الأذن مباشرة.
وقد أشار الباحثون في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز إلى أنهم وجدوا كميات هائلة من الفيروس في الأذن الوسطى وعظم الخشاء لثلاثة مرضى توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد، وهم رجل وسيدة في الستينات من العمر، وسيدة أخرى في الثمانينات من عمرها.
كما أوضحت دراسة أخرى أجريت في أبريل الماضي، أن الفيروس التاجي قد يتسبب في التهاب الأذن الوسطى الحاد لدى البالغين، وهو نوع من عدوى الأذن، حيث تصبح المنطقة خلف طبلة الأذن ملتهبة ومصابة.