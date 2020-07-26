توظيف 1500 سعودي بقطاع الصيدلة

جدة – البلاد

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه تم توظيف 1500 صيدلي ، في إطار خطة التوطين للقطاع التي تستهدف 3 آلاف وظيفة في العام 2022م ، نافية في تغريدة عبر حسابها بـ”تويتر”صحة ما يتداول عن عدم توظيف صيادلة سعوديين بعد صدور قرار توطين الصيدلة.

وبدء تطبيق المرحلة الأولى من توطين مهنة الصيادلة بنسبة 20 % اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارا من أول ذي الحجة للعام القادم 1442هـ وتستهدف توطين 30 % من القطاع الصيدلي.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في فبراير الماضي قرارا يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها، على أن يتم تنفيذ القرار على مرحلتين ، وتضمن القرار أن يتم بدء تطبيقه على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة خمسة صيادلة فأكثر، ويستثنى من ذلك الصيادلة العاملون بمهنة «اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية» في شركات الأدوية، ووكلاء الأدوية والموزعين والمصانع التي صدر لها قرار توطين من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر من عام 2018م.

وتأتي هذه القرارات الوزارية إنفاذاً للاتفاقية الصحية في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ومجلس الغرف السعودي ممثلاً للقطاع الخاص، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى توطين 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي الخاص، وذلك ضمن 20 مبادرة أطلقتها الوزارة، تستهدف تحفيز وتحسين بيئة الأعمال ورفع مستوى تنافسية المنشآت في سوق العمل وزيادة نسبة مشاركة أبناء وبنات الوطن في التنمية الاقتصادية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، وتطبق الوزارة العقوبة بحق المنشآت التي تخالف القرارات.

ويؤكد مختصون أن خطة التوطين ستسهم في استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين السعوديين والسعوديات الذين يقدر عددهم بحوالي 1000 خريج وخريجة في كل عام دراسي، نظرا لوجود 30 كلية للصيدلة بالمملكة ما بين حكومية ، إضافة إلى الخريجين من المبتعثين بالخارج.