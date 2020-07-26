تشكيل مجلس إدارة هيئة المسرح

الرياض – البلاد

تسطع منجزات وزارة الثقافة من خلال الهيئات التي تم إنشاؤها وجرى إطلاق مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية، برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، و نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز عضواً ونائباً لرئيس المجلس، وعضوية كل من الدكتورة ملحة بنت عبدالله مزهر، والدكتورة مائسة بنت محمد الصبيحي، وعبدالإله بن فهد السناني، وسيمون فولر، ونضال الأشقر. وتقع على هيئة المسرح والفنون الأدائية مسؤولية تطوير قطاعات المسرح بجميع روافده، ودعم الفنانين والممثلين والمخرجين والمنتجين المسرحيين السعوديين وتمكين المواهب والقدرات المحلية، والتشجيع على الإنتاج والصناعة، حيث ستعمل الهيئة تحت إدارة رئيسها التنفيذي سلطان بن عبدالرحمن البازعي على تطوير الأنظمة المتعلقة بصناعة المسرح والفنون الأدائية، من خلال اقتراح استراتيجية قطاع المسرح والفنون الأدائية – في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة – ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إضافة إلى اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.