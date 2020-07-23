8 دول في مهرجان القصة بفنون جازان

جازان ـ البلاد

انطلقت أمس، فعاليات مهرجان القصة القصيرة العربي، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بمنطقة جازان بالتعاون مع ملتقى القصة الإلكتروني “التفاعلي” وذلك عبر منصة زوم والبث من خلال يوتيوب الجمعية.

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بجازان ورئيس المهرجان علي بن أحمد زعلة أن المهرجان الذي يستمر ثلاثة أيام، يمثل نافذة ثقافية لمحبي الأدب حيث يشهد مشاركة ثماني دول عربية هي السعودية والبحرين وعمان والأردن والسودان والإمارات واليمن والجزائر، إضافة إلى وجود أسماء مميزة من الكتاب والرواد ،

مضيفاً أن المهرجان يحرص على تنوع التجارب بين الكتاب أصحاب الخبرة وبين التجارب الجديدة ، بهدف إثراء المنجز السردي وصقل المواهب الشابة في مجال الإبداع القصصي وبين أن المهرجان يشمل أمسيات قصصية إلى جانب ندوات متخصصة عن القصة القصيرة.