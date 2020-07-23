المحليات

ولادة طبيعية لمصابة بفيروس كورونا في الخفجي

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو الحجة / 1441 هـ      23 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- حمودالزهراني

نجح فريق طبي بمستشفى الخفجي العام – أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية – بالتعامل مع حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضح المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور أحمد الخالدي، أنه جرى اتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وتطبيق المعايير الخاصة للتعامل مع مثل هذه الحالات، لضمان سلامة الأم والطفل في آن واحد.

وأفاد الدكتور الخالدي، أن الولادة تمت بشكل طبيعي، وأخضع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية ، وذلك في خطوات احترازية لضمان سلامته، وهو بحالة صحية جيدة.

مشيرا الى مشاركة أطباء اقسام النساء والولادة والاطفال حديثي الولادة ومكافحة العدوى والتمريض ضمن الفريق الطبي.

صحيفة البلاد

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