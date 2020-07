فيديو: أهداف مباراة ليفربول وتشيلسي (5-3)

أكرم ليفربول وفادة ضيفه تشيلسي بخمسة أهداف لثلاثة، لحساب المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأربعاء.

وأوصل النادي السكاوزي رصيده من النقاط إلى الرقم 96، بينما تجمدت جعبة تشيلسي عند الرقم63، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أنفيلد.

وسجل أصحاب الأرض 3 أهداف متتالية عن طريق نابي كايتا وألكسندر أرنولد وجيني فينالدوم، في الدقائق 23 و38 و43.

بينما قلّص الضيوف النتيجة عبر أوليفيه جيرو في الدقيقة 47. وعاد فيرمينو ليعزز من تقدم ليفربول بالهدف الرابع بالدقيقة 55.

وانتفض تشيلسي ليسجل هدفين متتاليين بأقدام تامي أبراهام وكريستيان بوليسيتش بالدقيقتين 61 و73، لتصير النتيجة 4-3.

وبينما بحث البلوز عن هدف التعادل، نفذ لاعبو ليفربول هجمة مرتدة في الدقيقة 86 أسفرت عن هدف تأمين النقاط الثلاث بأقدام تشامبرلين.

لمشاهدة الأهداف..

GOAL Liverpool 1-0 Chelsea (23 mins) Naby Keita opens the scoring with a thumping shot from outside the box pic.twitter.com/p5qkK0RXWS — footballgoals (@footballgoals97) July 22, 2020

GOAL! Liverpool are rampant! Wijnaldum thwacks one in from a corner! Liverpool 3-0 Chelsea #LIVCHE pic.twitter.com/TmD0IpEP8K — footballgoals (@footballgoals97) July 22, 2020

GOAL: Liverpool 5 – 3 Chelsea. Alex Oxlade-Chamberlain probably finishes the game off. #LIVCHE ⚽🔴🔵 pic.twitter.com/f9aPU7CVxP — footballgoals (@footballgoals97) July 22, 2020