جهود المملكة

تبذل المملكة جهوداً كبيرة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خاصة في ظل جائحة كورونا التي فرضت واقعاً عالمياً جديداً حيث تم ولأول مرة في تاريخ المجموعة انعقاد اجتماعاتها افتراضياً، ومع ذلك لم تغفل المملكة المسار المالي الذي يركز على القضايا الاقتصادية والمالية ، وإطار النمو والشراكة العالمية للشمول المالي، والاستثمار في البنية التحتية وغير ذلك من ملفات تعمل عليها المملكة ودول المجموعة ، في إطار الهدف الرئيسي الذي حددته من أجل مستقبل أفضل للعالم وتسعى إلى تحقيق التكاتف العالمي من أجله وهو” اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”.

إن الأزمة الراهنة للجائحة التي داهمت العالم ، هددت السلامة الصحية للبشرية وأخذت الكثير من معدلات النمو العالمي ، لذلك اتخذت المملكة خطوات فعالة على مستوى المجموعة في مجال التعاون مع المجتمع الدولي للتصدي للجائحة، وارتكزت كل الخطوات على الالتزام باللوائح الصحية الدولية، والاستجابة لنداء القمة الافتراضية للقادة في مارس الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – ، وقد تحقق الكثير من الخطوات والمبادرات لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي في الوقت الذي بدأت فيه دول العالم بالخروج من هذه الأزمة والتطلع إلى تعاف اقتصادي عالمي قوي ومستدام وشامل.