اليوسف يؤكد جودة الخدمات القضائية الإلكترونية

الرياض- البلاد

التقىي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أمس بعدد من المراجعين في اللقاء الأول من خلال الخدمة الجديدة التي أطلقها الديوان مؤخرًا (طلب لقاء مع معالي الرئيس)، عبر تقنية الاتصال المرئي.

واستمع معاليه إلى طلبات واستفسارات المراجعين والمستفيدين، مؤكدًا لهم أن ديوان المظالم يعمل على بذل جميع الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة التي تسعى للوصول بالخدمات في جميع المجالات إلى أعلى مستوياتها، والتي توفر للمستفيدين المزيد من الضمانات القضائية فيما يتعلق بقضاياهم، كما تضمن -بإذن الله تعالى- سرعة الفصل فيها، من خلال ما أتاحته الخدمات القضائية الإلكترونية، التي اعتنى الديوان بجودتها وكفاءتها خدمةً لهم، وتيسيرًا عليهم باختصار إجراءات التقاضي، وصولًا إلى عدالة منصفة وناجزة.

يشار إلى أن إطلاق خدمة طلب لقاء مع معالي الرئيس، تأتي وفق ما أعدته الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020 التي تستهدف تطوير أساليب التواصل مع عموم المستفيدين وفق بيئة تقنية حديثة، تتيح لهم إيصال متطلباتهم ومعاملاتهم إلى رئاسة الديوان للنظر فيها بنحوٍ نظامي يضمن إنجازها، وذلك ضمن ما يسعى إليه الديوان من تعزيز لمنظومة التواصل الفعال مع المراجعين والمستفيدين من خدماته.