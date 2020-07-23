أدبي جدة يعلن أسماء الفائزين بجائزة الشعر

جدة ـ البلاد

أعلن نادي جدة الأدبي الثقافي ، أسماء الفائزين بمسابقة منتدى عبقر الشعري لهذا العام ٢٠٢٠م ، بحسب توصية لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة. وحصل على المركز الأول الشاعر عبده إبراهيم القوزي ، وفي المركز الثاني الشاعر رائد عبدالله الوصابي ، فيما حل الشاعر أحمد إبراهيم هوساوي ثالثا ، حيث انطبقت عليهم معايير المسابقة وهي : ألا يزيد عمر المسابق عن ٣٥ عاماً ، وألا يكون له إصدار شعري سابق ، وأن يكون النص مكتوباً باللغة العربية الفصحى. وبارك رئيس نادي جدة الأدبي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي ، للشعراء الشباب فوزهم بهذه الجائزة ، متمنيا أن تكون حافزاُ لهم لتقديم محتوى شعري متميز ، متطلعاً أن يكون نادي جدة الأدبي الثقافي هو بيتهم ومنصتهم التي ينطلقون من خلالها نحو فضاء الشعر الأرحب.