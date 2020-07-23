متابعات

أدبي جدة يعلن أسماء الفائزين بجائزة الشعر

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو الحجة / 1441 هـ      23 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ـ البلاد

أعلن نادي جدة الأدبي الثقافي ، أسماء الفائزين بمسابقة منتدى عبقر الشعري لهذا العام ٢٠٢٠م ، بحسب توصية لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة. وحصل على المركز الأول الشاعر عبده إبراهيم القوزي ، وفي المركز الثاني الشاعر رائد عبدالله الوصابي ، فيما حل الشاعر أحمد إبراهيم هوساوي ثالثا ، حيث انطبقت عليهم معايير المسابقة وهي : ألا يزيد عمر المسابق عن ٣٥ عاماً ، وألا يكون له إصدار شعري سابق ، وأن يكون النص مكتوباً باللغة العربية الفصحى. وبارك رئيس نادي جدة الأدبي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي ، للشعراء الشباب فوزهم بهذه الجائزة ، متمنيا أن تكون حافزاُ لهم لتقديم محتوى شعري متميز ، متطلعاً أن يكون نادي جدة الأدبي الثقافي هو بيتهم ومنصتهم التي ينطلقون من خلالها نحو فضاء الشعر الأرحب.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *