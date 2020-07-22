5 % زيادة في عدد المتقاعدين والرياض تتصدر

جدة – البلاد

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد أن عدد المتقاعدين بلغ نحو 945.2 ألف متقاعد، بنهاية 2019 ، مقارنة بـ 904.4 ألف بنهاية 2018، بزيادة قدرها 40.8 ألف متقاعد.

وأظهر تقرير المؤسسة أن عدد المتقاعدين الأحياء وصل إلى نحو 697.2 ألف متقاعد بزيادة قدرها 6% ، بينما بلغ عدد المتوفين نحو 248.1 ألف متقاعد متوفى.

وقالت المؤسسة في تقريرها إن إجمالي المبالغ التي تم صرفها على المتقاعدين نحو 852.8 مليار ريال حتى نهاية 2019 م، وصرف منها نحو 78.2 مليار ريال ، بنسبة انخفاض قدرها 1%.

كما أظهر التقرير أن عدد المتقاعدين الذكور شكل الغالبية العظمى من إجمالي عدد المتقاعدين ما يمثل نسبة 88%، إذ بلغ عددهم نحو 833 ألف بزيادة قدرها 4% ، بينما بلغت نسبة المتقاعدات الإناث 12% من إجمالي المتقاعدين، ما يعادل نحو 112.2 ألف متقاعدة بزيادة قدرها 6% ، واستحوذت منطقة الرياض على أكبر عدد من المتقاعدين ، إذ بلغ عددهم 249.1 ألف متقاعد ما يمثل نسبة 26 % من إجمالي المتقاعدين في المملكة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 227.2 ألف متقاعد ما يشكل نسبة 24 % من إجمالي المتقاعدين.

واستحوذت الفئة العمرية من 50 إلى 54 سنة على أكبر نسبة من إجمالي المتقاعدين لمختلف الفئات العمرية، إذ بلغت نسبتها 26 % من إجمالي المتقاعدين، تليها الفئة العمرية من 45 إلى 49 سنة والفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة بنسبة 20%.