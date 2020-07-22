37 ألف حالة تعافٍ خلال أسبوع

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس (الثلاثاء)، تسجيل 2476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح الإجمالي 255825 حالة، مؤكدة تسجيل 4000 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 207259 حالة. وقالت الصحة خلال الإيجاز الدوري حول تطورات فيروس كورونا، إنه تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2557 حالة وفاة، مبينة أن عدد الحالات النشطة بلغ 46009 حالة، فيما بلغت نسبة التعافي 81.02 ٪ ونسبة الوفيات 1٪. ولا تزال جدة في صدارة المدن من حيث عدد الإصابات اليومية، إذ سجلت أمس 284 حالة، بينما حلت الرياض ثانية بواقع 158 حالة، ثم الطائف 143، ومكة المكرمة 107، والهفوف 105، وحفر الباطن 100 حالة، فيما لم تتجاوز إصابات بقية المدن مائة حالة.

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تعافي أكثر من 37 ألف مصاب بفيروس كورونا في المملكة خلال أسبوع، مشيراً إلى أن هناك بوادر استقرار في المؤشرات، بفضل الجهود والالتزام بالتعليمات، التي اعتبر أنها عوامل مهمة لمواصلة الطريق في مواجهة الجائحة؛ فهي لم تنتهي وما زالت مستمرة. وأضاف “يجب علينا جميعا مواصلة الالتزام والتقيد بتطبيق السلوكيات الصحية”.

ولفت إلى أن العالم يسجل ربع مليون إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، وهذا دليل على أن الفيروس لم ينتهِ بعد.

ودعت وزارة الصحة أفراد المجتمع كافة للاستفادة من محتويات الموقع الإلكتروني لفيروس كورونا كوفيد19 ، حيث يُعد المنصة الرئيسة للتوعية الصحية، ويتضمن جميع المعلومات الصحية الصحيحة فيما يخص فيروس كورونا، بما في ذلك الإحصاءات اليومية عن الحالات المسجلة في المملكة من إصابات تراكمية، وحالات جديدة، وحالات التعافي، وحالات وفاة في جميع مناطق المملكة، كما يرصد الموقع جميع المعلومات والمنتجات التي تُنشر في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنتجات التي ترفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع، وتسهم في السلامة الصحية للمواطن والمقيم.