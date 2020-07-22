وفاة 2 و إصابة 10 بإنقلاب سيارة في جدة

جدة : ياسر بن يوسف

أدى انقلاب سيارة على طريق الساحل بجدة ، إلى حالتين وفاة وإصابة 10 أشخاص إصابات متفاوتة بين حرجة ومتوسطة.

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح اليوم الأربعاء بوجود حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل باتجاه شاطئ السيف الكورنيش الجنوبي .

وقال إنه على الفور توجهت 6 فرق إسعافيه والقائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ

وأضاف أنه تم تسجيل اثنا عشر اصابة منها حالتين وفاة وحالتين إصابات حرجة ، وثمانية إصابات ما بين متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية .