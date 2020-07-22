ميناء جدة يستقبل 63 ألف رأس ماشية

جدة- ياسر بن يوسف

استقبل ميناء جدة الإسلامي، عدد 63 ألف رأس من الماشية الحية والتي قدمت على متن 6 سفن من عدة دول مختلفة، بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وذلك في إطار تلبية متطلبات السوق المحلي وتوفير لحوم الأضاحي.

وقد جرى تفريغ هذه الماشية الحية في وقت قياسي، بعد فحص أطباء المحاجر الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، للتأكد من خلوها من أي أمراض محجرية .

وسوف تلي هذه الدفعة من المواشي أعداداً أخرى ستصل تباعاً لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام من الأضاحي خلال موسم الحج هذا العام.

وسخرت إدارة ميناء جدة الإسلامي جهودها مع الجهات ذات العلاقة لتتناغم مع جهود الدولة لتوفير السلع الاستهلاكية والبضائع المختلفة وسرعة فسحها لضمان تغطيتها لاحتياجات السوق المحلي، وفق منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية واللوجستية والبحرية.

وفي ذات الوقت، يواصل ميناء جدة الإسلامي ومن خلال سلاسل الإمداد المتطورة أعمال المناولة لمختلف المنتجات على مدار الساعة لضمان وفرة السلع وتدفقها بشكل سلس ، مع تطبيق كافة البروتوكلات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.