مجلة طبية عالمية تشيد بجهود السعودية في مواجهة فيروس كورونا

البلاد : متابعات

أشادت مجلة (ذا لانسيت) الطبية البريطانية الشهيرة بجهود المملكة العربية السعودية في مواجهة فيروس (كورونا) المستجد، وقالت المجلة في مقال لها بعنوان (“كوفيد 19” الأسوأ لم يأتِ بعد) إن السعودية خصصت ميزانية لا محدودة، ورفعت سعة أقسام العناية المركزة، وفتحت مئات مما يسمى عيادات الحمى (عيادات تطمن)؛ لضمان وصول مجاني لجميع المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض الفيروس.

كما أنها تقوم بتزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية بجميع المستجدات والتطورات الطبية عبر وسائل الاتصال المرئي، ليكونوا مواكبين باستمرار لأحدث الاكتشافات في العالم بهذا الخصوص.

وسلطت المجلة الضوء على الأوضاع العامة لجائحة (كورونا) حول العالم، والتي حسبما ذكر المقال ما زالت تأخذ منحى معقدًا ومقلقًا لكثير من مناطق العالم، موضحة أنه على قدر ما بدأت دول أوروبا الغربية تخفيف القيود في بلدانها، إلا أن الجائحة ما زالت في بدايتها عالميًّا، مع أكثر من 160 ألف حالة جديدة يوميًّا منذ 25 يونيو الماضي.

وأشارت إلى تزايد حالات المصابين بفيروس (كورونا) المستجد في أفريقيا الجنوبية، ما يعني أنه بات للجائحة موطئ قدم قوي في البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

وذكرت المجلة أن كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، والهند، سجلت أكثر من 100 ألف حالة جديدة منذ 26 يونيو وحتى 3 يوليو الجاري.

وقالت إن الجائحة تنتشر – أيضًا – بشكل واسع في روسيا، مشكلة حزامًا من العدوى يمتد عبر آسيا الوسطى، والشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية. وتعد مجلة (ذا لانسيت) التابعة لدار النشر المرموقة (إلزيفير) واحدة من أعرق المجلات الطبية المتخصصة وأرقاها في العالم، وقد أُسست عام 1823م، ويتابعها حاليًا جمهور كبير يبلغ نحو مليوني قارئ مسجلين عبر موقعها الإلكتروني، وتنشر أبحاثًا طبية شاملة ومحكمة، ومراجعات علمية، وعروضًا لكتب وتقارير علمية، ولها مكاتب تحرير في كل من: لندن، ونيويورك، وبكين.