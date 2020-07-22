لماذا التويجري هو المرشح الأوفر حظاً لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية؟

يتنافس التويجري مع مرشحين من عدة دول إذ تتضمن قائمة المرشحين وزير التجارة الدولية البريطاني والمؤيد للخروج من الاتحاد الأوربي ليام فوكس واختارت مصر وكينيا ونيجيريا والمكسيك ومولدوفا وكوريا الجنوبية مرشحين ايضاً لهذا المنصب القيادي في منظمة التجارة العالمية. وتعتبر تجربة التويجري فريدة ومتميزة حيث بدأ حياته المهنية كطيار حربي في القوات الجوية السعودية، ثم التحق فيما بعد بعالم الأعمال والشركات وشغل منصبا تنفيذيا مرموقا هو الرئيس التنفيذي لبنك HSBC. كما عمل في دجى.بي مورغان العربية السعودية والبنك السعودي البريطاني.