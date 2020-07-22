قبول بطاقات “JCB” اليابانية في السوق السعودية

الرياض – البلاد

وقعت المدفوعات السعودية اتفاقية شراكة مع شركة JCB بهدف تمكين قبول بطاقاتها من خلال نظام المدفوعات الوطني «مدى» وذلك كجزء من جهود مؤسسة النقد العربي السعوي (ساما) المتواصلة في فتح المجال لشركات وأنظمة الدفع العالمية في دخول السوق المحلي من أجل دعم إستراتيجية المؤسسة في إثراء بيئة المدفوعات في المملكة وتقديم وسائل دفع حديثة بما يسهم في تقليل النقد المتداول علاوة على رفع مستوى المنافسة في هذا القطاع بالإضافة إلى اتساقه مع أهداف رؤية المملكة 2030 في خدمة زائري المملكة لغرض السياحة أو الترفيه وتوفير مختلف خيارات الدفع لهم.

وستسهم هذه الشراكة في تمكين شبكة مدى من قبول المدفوعات التي تتم عبر بطاقات JCB كما يمكن لحاملي بطاقات JCB الاستفادة منها في أسواق بلدان العالم الإسلامي ، وتعتزم الشركة افتتاح مكتب لها في العاصمة السعودية الرياض حيث تأتي هذه الخطوة انعكاساً لالتزام الشركة نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، إضافة إلى حرصها في تعزيز تواجدها في السوق السعودي.

وقال زياد اليوسف المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة حقيقة نحو تعزيز البنية التحتية لقطاع المدفوعات الرقمية في المملكة من خلال إتاحة المزيد من الخيارات لدى عملاء البطاقات المصرفية في سبيل تحويل مجتمعنا إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد الورقي.

من جانبه أكد يوشيكي كانيكو رئيس شركة JCB على المكانة التي تمثلها المملكة كأكبر سوق لنا في المنطقة حيث باتت تحظى باهتمام واسع من قبل محبي السفر لاسيما حاملي البطاقات من شركتنا حيث يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تحقيق رؤيتها 2030 التي تمثل زاوية مشتركة لتعزيز العلاقات والشراكة السعودية اليابانية الوثيقة.