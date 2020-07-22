رئيس البرلمان العربي يشيد بكفاءة الجيش المصري في إحباط هجوم بئر العبد

وثمّن رئيس البرلمان العربي، في بيان له اليوم الأربعاء، الجهود والتضحيات التي تبذلها القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة لحماية أمن مصر وسلامة أراضيها واستقرارها ضد مخططات التنظيمات الإرهابية الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تسعى لنشر العنف والدمار والتخريب.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن هذه المحاولات الإرهابية الجبانة لن تُثني القيادة المصرية والقوات المسلحة عن مواصلة التصدي بكل حسم للجماعات الإرهابية الضالة واقتلاع الإرهاب من جذوره، معربًا عن تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة.