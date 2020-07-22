دواء بريطاني يمنع إصابات كوفيد الحادة

لندن – وكالات

أظهرت نتائج أولية لاختبارات أجريت على دواء “إس إن جي 001” أنه يحد بنسبة 79 % من إمكان اتخاذ الإصابة بفيروس كورونا شكلاً حاداً، إذ يقوم الدواء، الذي تصنعه شركة بريطانية، على بروتين “إنتيرفيرون بيتا” الطبيعي، الذي يشارك في مقاومة الجسم للفيروس.

وبينت الدراسة، التي أجرتها جامعة ساوثمبتون، على 100 مريض ومريض، أن أولئك الذين عولجوا بواسطة هذا الدواء الذي يؤخذ بالتنشق، معرضون بنسبة 79 % أقل من الآخرين الذين حصلوا على علاج وهمي، لأشكال حادة من المرض، أي تلك المميتة أو التي تستلزم تركيب جهاز تنفس اصطناعي للمريض.

وتبين أن المرضى الذين عولجوا بالدواء لديهم فرص شفاء أكبر بمرتين من الذين حصلوا على علاج وهمي، وتوفي 3 من المرضى الذي حصلوا على علاج وهمي، بينما لم تسجل أي حالة وفاة بين الذين عولجوا بدواء “إس إن إن جي 001″، وفقا لمدير الشركة ريتشارد مارسدن، مبينا أن هذه النتائج يمكن أن تشكل “تقدماً مهماً”.

وقال مدير الدراسة، أستاذ الطب التنفسي في جامعة ساوثمبتون توم ويلكينسون: “هذه النتائج تؤكد اقتناعنا بأن ثمة إمكانات كامنة كبيرة لبروتين إنترفيرون بيتا كعلاج بالتنشق لإحياء المقاومة المناعية للرئتين، من خلال تحسين الحماية، وتسريع التعافي وصد تأثيرات الفيروس”.