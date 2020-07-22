حارس مصري في طريقه للهلال

الرياض- البلاد

أبدت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل رغبتها في التعاقد مع الأخطبوط المصري “محمد أشرف 18 عاما”، حارس الأهلي القاهري، وأشارت ميديا مصرية، إلى تقديم الهلال، عرضًا مغريًا إلى مسئولي الفريق المصري، للتعاقد مع حارس المرمى الشاب.

وأوضحت أن أشرف، جذب أنظار الهلال إليه، بعد تألقه الكبير في الفئات السنية للنادي الأهلي المصري، والذي جعله يشارك في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وهو في عمر الـ17 فقط.

من ناحيته، كشف أحمد علاء الدين، وكيل أعمال حارس الأهلي، أن نادي الهلال، كان يرغب في ضم أشرف، منذ الموسم الماضي، لكن الأهلي، رفض رحيله وتمسك به لأنه مستقبل النادي.

وشدد وكيل أعمال اللاعب، أن الهلال، أعاد فتح المفاوضات من جديد مع الأهلي، من أجل حسم الصفقة، في الانتقالات الصيفية الحالية.