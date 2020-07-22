الوسائل تُوقع عقد الاستحواذ على ملعب الجامعة

الرياض – هاني البشر

وقّع الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر مدير جامعة الملك سعود أمس الأربعاء، بقاعة التشريفات بالجامعة،عقدًا استثماريًّا للملعب الرياضي «ملعب جامعة الملك سعود» مع محمد الخريجي رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان لمدة عشر سنوات، تبدأ بعد انتهاء العقد الحالي وبعد إجراءات استلام الموقع.

ويعد ملعب جامعة الملك سعود تحفة معمارية فريدة؛ حيث إنه يحاكي العديد من ملاعب الكرة العالمية، وقد روعي في تصميمه أحدث المعايير والمواصفات الدولية.

وهو أول ملعب في العاصمة الرياض ينشأ بدون مضمار، وقد سعت الجامعة من خلال هذه المبادرات النوعية إلى تعزيز المداخيل الاستثمارية للجامعة والاعتماد على ذاتها في تنويع مصادر الدخل.

وقد فازت شركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان بحق استغلال الملعب مقابل 230 مليون ريال متفوقة على عرض شركة الهلال الاستثمارية التي قدمت 111 مليون ريال.