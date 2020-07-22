الحكام المحليون جاهزون للدوري بعد اجتياز كورونا

الرياض : فايز الأسمري

اجتاز 55 حكما محليا نتائج فحص كورونا، وذلك بالمعسكر المقام بالرياض حتى 27 يوليو الحالي؛ استعدادًا لاستئناف المباريات المتبقية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وسيخضع الحكام لاختبارات تحريرية ونظرية ومحاضرات في التعديلات الجديدة في مواد قانون كرة القدم التي اعتمدها الفيفا. واختبارات في اللياقة البدنية والتطبيق العملي.

يشرف على المعسكر رئيس لجنة الحكام الرئيسة فرناندو تريساكو كما باشر مدير دائرة التحكيم السويسري مانويل عمله باللجنة ،

وسيتم شرح التعديلات والتوضيحات التي وردت من الاتحاد الدولي على قانون كرة القدم على الحكام، وكذلك محاضرات عن ركلات الجزاء وتقنية حكم الفيديو المساعد، وطرق التواصل مع إجراء اختبارات عليها.