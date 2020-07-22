أدبي جدة يعلن عن أسماء الفائزين بمسابقة الشعر لعام ٢٠٢٠ م

جدة : البلاد

أعلن نادي جدة الأدبي الثقافي ، أسماء الفائزين بمسابقة منتدى عبقر الشعري لهذا العام ٢٠٢٠م بحسب توصية لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة.

والفائزون هم :

الأول الشاعر : عبده إبراهيم القوزي

الثاني الشاعر : رائد عبدالله الوصابي

الثالث الشاعر : أحمد إبراهيم هوساوي

حيث انطبقت عليهم معايير المسابقة وهي :-

ألا يزيد عمر المسابق عن ٣٥ عاماً ، وألا يكون له إصدار شعري سابق ، وأن يكون النص مكتوباً باللغة العربية الفصحى .

وقد بارك رئيس نادي جدة الأدبي أ .د : عبدالله بن عويقل السلمي للشعراء الشباب فوزهم بهذه الجائزة وتمنى ان تكون حافزاُ لهم لتقديم محتوى شعري متميز ، متطلعاً أن يكون نادي جدة الأدبي الثقافي هو بيتهم ومنصتهم التي ينطلقون من خلالها نحو فضاء الشعر الأرحب ، الجدير ذكره أن النادي الأدبي قد رصد جائزة شعرية لمنتدى عبقر الشعري مطلع هذا العام ٢٠٢٠ م تمنح سنوياً ضمن ضوابط المعيار المعتمد لهذه المسابقة حيث جاءت الجائزة ضمن إحدى توصيات اجتماع رئيس منتدى عبقر الشعري بنادي جدة الأدبي : الشاعر عبدالعزيز بن حمود الشريف وأعضاء إدارة المنتدى ، فيما تناول الاجتماع حصاد فعاليات المنتدى في العام الماضي وتحديد ملامح الموسم المنبري القادم ، في عامه التاسع ، وقد تم تشكيل عدة لجان لمتابعة آليات الجائزة والمناشط الأخرى للمنتدى .