80 % نسبة المتعافين.. و2429 إصابة جديدة

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة أمس (الاثنين)، أن نسبة المتعافين في المملكة تجاوزت 80 % من إجمالي الحالات المسجلة، إذ بلغ عدد المتعافين 203259 حالة، وذلك بعد إضافة 5524 حالة تعافٍ جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية . وقالت الصحة في بيانها الصحفي أمس، إنها سجلت 2429 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد “COVID -19″، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 253349 حالة، من بينها 47567 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2196 حالة حرجة.

وبينت أن الحالات المسجلة الجديدة منها 37% إناث، و63% ذكور، وكبار السن 5%، و10% أطفال، 85% بالغون، فيما بلغ عدد الوفيات 2523 حالة، بإضافة 37 حالة وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى أنه تم إجراء 57498 فحصا جديدا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق “موعد” أو زيارة عيادات “تطمن” التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق “واتس آب” عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏