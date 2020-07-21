150 مشاركا في فعالية الفروسية بمركز البشائر

البشائر- مرعي عسيري

نظمت بلدية “البشائر” التابعة لأمانة منطقة عسير، فعالية الفروسية، ضمن فعاليات صيف عسير 2020.

وتضمنت الفعالية التي شارك فيها 150 شخصا مسيرةً للخيول، انطلقت من مربط الفروسية بمركز البشائر التابع لمحافظة بلقرن مروراً بطرق أدمة والشارع العام وصولاً إلى الساحة الشعبية.

وتهدف الفعالية إلى التعريف بهذا التراث العريق، وإطلاع الأجيال الجديدة على ملامح من حياة الآباء والأجداد، وتعزيز الانتماء لهذا الوطن العزيز.

وحرصت اللجنة المنظمة على تطبيق معايير الاحترازات الصحية للحد من تفشي فايروس كورونا من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والكشف الطبي الاحترازي على المشاركين، وبث الرسائل التوعوية في الجانب الصحي والوقائي.