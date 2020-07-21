هناك رابط خفي بين عدوى كورونا والتهابات الدماغ

صحة و عافية متابعاتهناك رابط خفي بين عدوى كورونا والتهابات الدماغ فرناس حفظيaccess_time1 / ذو الحجة / 1441 هـ 21 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق كشفت دراسة حديثة أن هناك صلة بين زيادة حالات التهاب الدماغ والإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ باتت هناك زيادة ملحوظة عن المعتاد. ووفقا لما ورد في بكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية، فإن حالات التهاب الدماغ تبقى نادرة في الأصل، لكن مع انتشار “كوفيد19” سجل باحثون ارتفاعا في عدد الإصابات بهذا المرض. وكشف فريق من الباحثين من جامعة “لندن كوليدج” أنه عادة يتم استقبال مريض بالغ واحد مصاب بالتهاب الدماغ في الشهر، لكن ذلك ارتفع حاليا إلى مريض واحد على الأقل أسبوعيا. وقد وصف الفريق الطبي أن هذا الارتفاع بـ “المقلق” وذلك خلال تقديمهم نتائج الدراسة التي أنجزوها مؤخرا ونشروها على مجلىة “برين” العلمية. ويعد التهاب الدماغ هو تلف يصيب أنسجة المخ، ولهد عدة أسباب أكثرها شيوعا هو العدوى الفيروسية. وتتمثل أعراضه في الهذيان ونوبات فقدان الوعي والتشوش. مرتبط