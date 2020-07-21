ماذا حدث في موسم الصيد ؟. مياه البحر تتحول للأحمر والسبب صادم

ضمن الظواهر الكثيرة حول العالم، تبزغ ظواهر تبدو مخيفة للبعض ومنها ما ظهر في الدنمارك ضمن واحد من مواسم الصيد الوحشية.

وفي الظاهرة أصبحت مياه البحار حمراء بعدما صبغتها دماء الحيتان المذبوحة بقسوة.

قتل صيادون مئات الحيتان في جزر الفارو الدنماركية هذا الأسبوع، بعد افتتاح موسم صيد هذه الثدييات البحرية المثير للجدل.

وذلك بعدما سمحت وزارة الصيد ببدء الموسم وسط تحذيرات من التجمعات الكبيرة.

وفي تقليد موسمي، يعكف الصيادون في الصيف على إحاطة الحيوانات بالقوارب وحبسها في خليج ضيق، قبل أن ينقضوا عليها بالسكاكين.

واصطاد الصيادون حوالي 250 حوتا طيارا و35 دولفينا، قرب قرية تقع أقصى جنوب الأرخبيل.

حسبما ذكرت “سكاي نيوز” نقلا عن شبكة “يورو نيوز” الإخبارية.

ودعت منظمة “سي شيفيرد” البيئية، وهي منظمة غير حكومية، إلى إنهاء “هذه الممارسة الهجمية”، وتمكنت بالفعل من تعطيل الصيد في الماضي.

وبينما تعارض منظمات الحفاظ على البيئة صيد الحيتان، تدافع حكومة جزر الفارو عن هذه الممارسة، وتقول إنها “مستدامة” و”منظمة”.

ووفقا للسلطات، فإن عدد الحيتان التي يتم اصطيادها تبلغ في المتوسط 800 حوت.

كما تؤكد السلطات أن الحيتان التي يتم اصطيادها ليست من الأنواع المهددة بالانقراض.

وتؤكد السلطات على الدوام أن صيد الحيتان في جز فارو ليس “مهرجانا”.

بل هو طريقة لتوفير الغذاء للمجتمع المحلي في الجزر التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 ألف نسمة.