كوبا تعلن قرب نهاية المستجد

هافانا – وكالات

أعلنت كوبا، وللمرة الأولى منذ 130 يوما، أنها لم تسجل أي حالات إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد مع انتقال معظم أنحاء البلاد إلى المرحلة الأخيرة من استئناف أنشطتها المعتادة لكن مع الالتزام بوضع الكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي،

فيما خلع رئيس قسم علم الأوبئة بوزارة الصحة العامة، فرانسيسكو دوران، الذي يعلن بيان الوزارة اليومي عن مستجدات الوباء، كمامته للمرة الثانية أثناء إذاعته للخبر السعيد، بعد أن خلعها حين أعلن تسجيل حالة إصابة محلية واحدة فقط في هافانا السبت الماضي. وقبل تذكيره المتلقين عبر التلفزيون بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، قال دوران مبتسما: “أطلب منكم دائما أن تبقوا آمنين في المنازل، لكني أعرف أن الكثيرين منكم سيذهبون إلى الشاطئ اليوم”.