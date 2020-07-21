فيصل بن مشعل يكرم 31 طالباً وطالبة فازوا بجوائز محلية ودولية

بريدة : واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمجلس الاستقبال الرئيسي في ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم 31 طالباً وطالبة فازوا بجوائز محلية ودولية وعلى المستوى الوطني بالمشروع الوزاري, بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, والمدير العام للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة محمد بن سليمان الفريح, ومساعد مدير التعليم عبدالرحمن الصمعاني, ومساعد مدير تعليم المنطقة هيفاء اليوسف, وعدد من القيادات.

واستمع سموه لكلمة من قبل مساعد مدير تعليم منطقة القصيم هيفاء اليوسف عن تفاصيل الجوائز التي حصل عليها تعليم منطقة القصيم المشتملة على 18 طالباً و13 طالبة , بمجمل 31 طالباً وطالبة , حققوا عدداً من الجوائز المحلية والدولية وعلى المستوى الوطني الوزاري , مقدمة شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتحفيزه لتحقيق المزيد من النجاحات في مخرجات الميدان التعليمي.

وثمنت لسمو أمير المنطقة ما يلقاه منسوبو التعليم من دعم وتشجيع في كل ما من شأنه الارتقاء بالتعليم والأجيال, مباركة لجميع الفائزين من طلاب وطالبات في المسابقات الوزارية على مستوى المملكة.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما يُقدَّم من جهود مباركة في إدارة تعليم المنطقة من خلال المنجزات الوطنية الطلابية المتحققة للطلاب والطالبات بمختلف المسابقات والمنافسات الوزارية على المستوى المحلي والدولي, مباركاً للطلاب والطالبات الفائزين بما حققوه من منجزات تعليمية وطنية ومكتسبات نوعية تعكس متانة المُخرَج التعليمي بالمنطقة, ومدى ما يتمتع به الطلاب والطالبات كافة من روح عالية, مثمناً لمدير تعليم المنطقة ولمنسوبي التعليم كافة جهودهم المباركة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.