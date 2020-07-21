فيديو. جسم غريب فوق شاطئ نيوزيلندا. هل ظهرت المخلوقات الفضائية ؟

المخلوقات الفضائية .. بعد تعاظم الظواهر حول العالم، كانت المفاجأة الأكثر رعبا باكتشاف جسم غريب يحوم فوق شاطئ في نيوزيلندا.

الجسم جرى رصده عبر خرائط جوجل، حيث يعتقد صائدو الأجسام الغامضة الغريبة UFO أنه أصبح لديهم دليلا على الأمر الغريب.

حيث زعموا أن مركبات الفضائية غريبة زارت الأرض، بحسب ما ذكرته “روسيا اليوم”.

والجسم الغريب فوق نيوزيلندا، والظاهر في صورة “جوجل” بزاوية 360 درجة.

ويبدو كجسم طائر معلقا في الهواء فوق شاطئ “سانت كيلدا” في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا،

وحُمّلت الصورة من قبل مستخدم يدعى ديفيد نيوستيد، في عام 2014، ولكنها ظهرت بشكل بارز هذا الأسبوع.

وذلك بعد أن نشر خبير صيد الكائنات الفضائية ، سكوت وارنج، فيديو عنها.

وزعم على مدونته ET Data Base: “يبدو الجسم الغريب مثل قرص ضخم، أثخن في الوسط العلوي والسفلي. الجسم معدني اللون وليس له أجنحة ولا شيء يشير إلى أنه قد يكون بالونا أو درونا أو طائرة أو أي شيء”.

وأضاف أن الجسم كان في “تركيز غير عادي”، وبدا وكأنه يعبث بالهواء من حوله “كما لو أن نظام الدفع الخاص به يغير درجة حرارة الهواء”.

وبشكل ملحوظ، اقترح أتباع وارنج المتحمسين تفسيرات أكثر غرابة للحدث غير المعتاد، مثل كونه طائرة من دون طيار غير عادية.

أو خلل في الكاميرا أو حتى حدوث مشكلة من قبل القائم بالتحميل.

كما يعتقد بعض المعلقين أنه من المحتمل أن يكون دليلا على أن البشرية تعيش في محاكاة.