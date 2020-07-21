جونسون يستبعد ظهور لقاح “إكسفورد” قريباً

لندن – وكالات

قلل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس (الاثنين)، من احتمال أن يبصر لقاح فعال ضد الفيروس التاجي النور بحلول نهاية هذا العام، بعد أن كان من المقرر نشر النتائج الأولية لتجربة بشرية تمت متابعتها على نطاق واسع في جامعة أكسفورد أمس.

وبينما يعد العالم الأيام والأشهر للتوصل إلى لقاح يبعد الوباء الذي انطلق في ديسمبر الماضي حاصدا آلاف الأرواح، أتت خيبة الأمل من بريطانيا التي اتجهت إليها الأنظار في وقت سابق، تحديدا إلى جامعة أكسفورد التي تجري لقاحا مبشرا ضد فيروس كورونا. وقال جونسون، الذي تعافى من كورونا قبل أشهر: “أتمنى أن أقول أنني واثق 100٪ من أننا سنحصل على لقاح لكوفيد 19 هذا العام، لكن الأمر مستبعد، فهناك كما تعلمون حوالي 100 مشروع علمي مختلف في الميدان الآن”.

وأردف في محاولة منه لإيضاح مقصده، إلا أنه زاد الغموض قائلا:”لدى المملكة المتحدة بعض العلماء الرائدين في العالم الذين يشاركون في تلك القضية. وهناك برنامج أكسفورد حيث حصلنا بالفعل على 100 مليون جرعة. ما أود قوله اليوم هو أننا نستثمر أيضًا في لقاحين محتملين، أحدهما فرنسي والآخر ألماني، وهناك 90 مليون جرعة سنستثمر فيها “.