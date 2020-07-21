انخفاض في روسيا .. و”كوفيد” يتزايد في الهند

عواصم – وكالات

تحسنت الأوضاع في روسيا، وانخفضت عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد إلى 5940 إصابة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 85 حالة وفاة، فيما ذكرت السلطات الصحية الروسية أمس (الاثنين)، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 777,486 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12.427 حالة وفاة.

ويبدو أن التراجع يبشر بمزيد من التعافي في روسيا على عكس الولايات المتحدة التي لاتزال ترتفع فيها نسبة الإصابات مسجلة 67,574 إصابة في غضون 24 ساعة، و877 وفاة بفيروس كورونا، طبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها. وعلى الرغم من ذلك، يتمسك الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بتفاؤله مقابل التصريحات المتشائمة لمنظمة الصحة العالمية التي أكدت في أوقات سابقة أن الوباء الذي طال أكثر من 14 مليون إنسان حول العالم باقٍ معنا لفترة طويلة.

وكرر ترمب تأكيده أن فيروس كورونا سيزول عاجلاً أم آجلاً، على الرغم من كافة التحذيرات الطبية، مجدداً رفضه فكرة فرض وضع الكمامات على المستوى الوطني، فيما يزداد عدد الإصابات بالفيروس المستجدّ بشكل كبير في الولايات المتحدة. وقال وفقا لـ”فوكس نيوز صنداي”: “في النهاية سأكون على حقّ. تعلمون قلتُ سيزول وأكرّر ذلك”. وأضاف “سيزول الفيروس وسأكون على حقّ”.

وفي الهند يظل الوضع خطيراً كما هو عليه، في ظل تزايد حالات الإصابة، حيث واصلت البلاد تسجيل “أرقام قياسية” بإصابات كورونا، آخرها أمس بواقع أكثر من 40 ألف حالة، كأعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا، وهو رقم قياسي لم تسجله البلاد من قبل، وفقا لوزارة الصحة الهندية، ليرتفع عدد الاصابات الى 1,127,281 إصابة، كما أعلنت الوزارة تسجيل 681 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات في الهند جراء الوباء إلى 27,628 حالة وفاة. ووفقا للمجلس الهندي للأبحاث الطبية، وهو أكبر هيئة بحث طبي في الهند، يجري اختبارات لأكثر من 300 ألف شخص يوميا في الوقت الحالي، مقارنة ببضع مئات فقط في مارس الماضي.