الكويت: 4 وفيات و671 إصابة جديدة بـ”كورونا”

الكويت : متابعات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 671 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 604343 حالة .

كما سُجلت 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 412 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مشيراً إلى أن من بين الإصابات ال671 تضمنت 395 حالة لمواطنين كويتيين و276 حالة لغير الكويتيين.