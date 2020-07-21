الحجر المنزلي رفع نسبة الطلاق والعنف الأسري

حاورها – ياسر بن يوسف

المحامية والمستشارة القانونية رباب أحمد المعبي، أول سعودية معتمدة في مجال التحكيم التجاري والرياضي، نوهت في إطار إنجازاتها القضائية الى سابقة قضائية هي الاولى من نوعها تمثلت في حصولها على حكم لصالح موكلتها وهي امرأة مهجورة بمنحها نفقة 22 سنة بأثررجعي كما تمكنت من فض نزاع تجاري بين شركتين في جدة. وبصفتها مستشارة أسرية ، ألمحت الى ارتفاع حالات الطلاق والعنف الأسري في أوساط الأسرة السعودية، كأبرز التأثيرات السالبة للحجر المنزلي وملازمة الأزواج لمنازلهم اثناء جائحة كورونا .

ارتفاع نسبة الطلاق والعنف الأسري

كمستشارة أسرية تنظر أنه كان لجائحة كورونا تأثيراتها على الأسرة السعودية حيث كان لبعض الإجراءات المتخذة في مواجهة كورونا كالحجر المنزلي وتعليق الأعمال وملازمة المنزل- نتائج سالبة على الأسرة السعودية فلم يتمكن البعض من التكيف مع الجائحة ولا أن يتمالك نفسه عند الغضب الأمر الذي أدى لزيادة حالات الطلاق والعنف الأسري اللفظي والجسدي بالنسبة للزوجة والأطفال، وكان يغلب على الشكاوى الرغبة بفسخ النكاح أو الخلع رغم طول الحياة الزوجية ، وكمستشارة أسرية ومحامية قدمت إرشادات

لمحاولة التكيف والتأقلم مع الحجر المنزلي والسعي للإصلاح ولكن بعض الحالات تعذر معها الصلح نتيجة للعنف.

الحكم لزوجة مهجورة بنفقة 22 سنة

وعن اهم انجازاتك في مجال المحاماة والتحكيم التجاريتروي أنها في سابقة قضائية حصلت على حكم لصالح موكلتي المهجورة بمنحها نفقة 22 سنة حيث جاء منطوق الحكم بأثر رجعي وأنصف الزوجة التي كانت تخشى فقد حضانة أبنائها لجهلها بالأنظمة.

وفي أول حالة من نوعها في المملكة ، أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة تعييني محكما معتمدا في هيئة تحكيمية لفض نزاع تجاري بين شركتين في جدة.

التقاضي عن بعد والترافع الإلكتروني

وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء على التقاضي عن بعد ترى أنها لمست العديد من المميزات ومنها الرقابة القضائية لجميع مراحل الترافع، الى جانب تقليص المدة بين الجلسات حيث اعتمد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن تحدد الدائرة موعدا لعقد جلسة الترافع الإلكتروني، أو الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي من خلال الأنظمة المعتمدة لدى الوزارة، على ألا يقل الموعد الأول عن خمسة أيام وأن يكون موعد الجلسات عن بعد خلال ساعات العمل، وللدائرة عقدها خارج وقت الدوام خلال أيام العمل الرسمية بما لا يتجاوز الساعة الثامنة مساء.

المرأة السعودية قادرة على إثبات تميزها

وحول واقع ومستقبل المرأة السعوديةترى أن المرأة السعودية قادرة على اثبات تميزها المهني فمتى ما وثقت المرأة بذاتها وقدرتها على العطاء، ستكون مؤثرة

في مجتمعها في مختلف المجالات وقد تجاوزت بطموحها وإصرارها الكثير من العقبات وهي قادرة على اثبات تميزها وجدارتها للحصول على أعلى الدرجات العلمية وتحقيق السبق العلمي والانجازات المهنية وبروز اسمها وتكريمها في أكبر المحافل الدولية؛ لذلك عليها التخطيط لتحقيق احلامها وأتطلع الى أن تشارك المرأة في قضايا التحكيم التجاري

والوساطة مع وزارة التجارة والغرف التجارية وعلى صعيد شخصي اتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات والتميز في مجال المحاماة .