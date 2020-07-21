الدولية

“التعاون الإسلامي” تحمل الاحتلال مسؤولية حياة الأسرى الفلسطينيين

صحيفة البلادaccess_time1 / ذو الحجة / 1441 هـ      21 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

 جدة – واس

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن بالغ انشغالها إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب تقارير تتحدث عن إصابة بعض الأسرى بفيروس كورونا، واستمرار الإجراءات التعسفية ضدهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية، بما فيه الحق في العلاج، وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين.

ودعت الأمانة العامة للمنظمة الأطراف الدولية المعنية، لا سيما الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، إلى الضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء، والمعتقلين الإداريين، وضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الأسرى الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات المستمرة ضدهم.

صحيفة البلاد

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