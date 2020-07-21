أمير حائل يتفقد عددًا من مشاريع أمانة المنطقة

حائل : البلاد

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل أمس، عددًا من مشاريع أمانة المنطقة , يرافقه وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ وأمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس ووكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري.

وشاهد سمو أمير منطقة حائل خلال جولته الميدانية لعدد من الأحياء والمنتزهات والجسور والمدينة الاستثمارية , مراحل إنجاز مشروع الطرق الرئيسية ومشروع تحسين طريق مشار بالنوافير التي قاربت تكلفتها 31 مليون ريال , بالإضافة لتطوير منطقة المغواة التي بلغت تكلفتها أكثر من 12 مليون ريال , كما شاهد سموه مشاريع سفلتة عدد من الأحياء بتكلفة بلغت 17 مليون ريال , وكذلك مشروع منتزه طريق الملك سلمان بقيمة ثمانية ملايين ريال , ومشروع جسر السمراء بتكلفة قاربت 28 مليون ريال , وكذلك مشروع تطوير برزان بقيمة تكلفة بلغت أكثر من 12 مليون ريال , بالإضافة لمشروع درء أخطار السيول من الغرب إلى الشرق بما يقارب أربعين مليون ريال , ومشاريع تطوير أحياء وإنشاء حدائق بأكثر من ثلاثين مليون ريال .

كما استمع سمو الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز لشرح عن مراحل تنفيذ مشروع المدينة الاستثمارية لمستويات الإنجاز والمراحل المتبقية وموعد التسليم، مشدداً على تسليم المشروع في الوقت المحدد.

ووجه سمو أمير منطقة حائل بتزويد عربات الفود ترك بالكهرباء مجانًا في المواقع التابعة للأمانة التي يسمح فيها للعربات بمزاولة نشاطها تشجيعًا لهم , حاثًا الجميع على مضاعفة الجهود من أجل تسريع وتيرة الإنجاز لمشاريع المنطقة واستفادة المواطنين والمقيمين منها .