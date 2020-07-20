مفاجأة طبية .. الكركم قادر على قتل هذا الفيروس التاجي الخطير

الفيروس ، أي فيروس أصبح رعب يهدد البشر، وفي إطار البشريات زفت دراسة علمية حديثة، بشرى حول مركب طبيعي يُسمى “الكركمين”.

المركب موجود في الكركم، يمكن أن يمنع فيروس التهاب المعدة والأمعاء (TGEV) -وهو الفيروس التاجي لمجموعة ألفا- من إصابة الخلايا.

وأوضحت الدراسة، أنّ الكركمين يؤثر على فيروس التهاب المعدة والأمعاء بعدد من الطرق، عن طريق قتل الفيروس مباشرة.

قبل أن يتمكن من إصابة الخلية، وعن طريق الدمج مع الغلاف الفيروسي “لتعطيل” الفيروس.

وبتغيير عملية التمثيل الغذائي للخلايا لمنع دخول الفيروس.

وشرح الدكتور “ليلان زيه” الأستاذ في “معهد ووهان للهندسة الحيوية” في الصين الأمر.

وأكد أنه “ثبت أنّ مركب الكركمين يمنع تكاثر بعض أنواع الفيروسات، بما في ذلك فيروس حمى الضنك، والتهاب الكبد ب، وفيروس زيكا.

كما وُجد أنّ المركب يحتوي أيضًا على عدد من التأثيرات البيولوجية المهمة، بما في ذلك الأنشطة المضادة للورم، والمضادة للالتهابات، والمضادة للبكتيريا”.

ووفقًا للباحثين، جرى اختيار مركب الكركمين في هذه الدراسة بسبب الآثار الجانبية المنخفضة.

ويأمل الباحثون في مواصلة أبحاثهم في جسم حي، باستخدام نموذج حيواني

لتقييم إذا ما كانت الخصائص المثبطة للكركمين يمكن رؤيتها في نظام أكثر تعقيدًا.